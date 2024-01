Re Carlo "operato alla prostata" e Kate Middleton ricoverata: reali, una giornata da incubo

17 gennaio 2024 a

a

a

Non tira una bella aria a Buckingham Palace. Dopo la notizia del ricovero a causa di un'operazione all'addome di Kate Middleton, ecco che arriva un altro aggiornamento sulla famiglia reale inglese: Re Carlo sarà operato fra una settimana. A darne l'annuncio la corte che fa sapere che il sovrano, 75 anni, subirà una "procedura medica" in una clinica di Londra per un problema di "prostata ingrossata".

Un comunicato che arriva pochi minuti dopo quello che riguarda la principessa di Galles, nonché consorte dell'erede al trono e primogenito del sovrano, William. Kate infatti è stata operata all'addome in un intervento che risalirebbe a ieri, martedì 16 gennaio. L'operazione, svolta nella London Clinic vicino a Regent’s Park, è terminata "con successo". Ma la 42enne "non riprenderà gli impegni ufficiali fino a Pasqua".

Eppure per qualcuno l'intervento al quale sarà sottoposto Re Carlo III non è una sorpresa. Mesi fa il veggente Athos Salomè ribattezzato "Living Nostradamus", ovvero il Nostradamus vivente, profetizzava una presenza al trono lampo per il successore della Regina Elisabetta. Il motivo? Proprio una seria malattia alla prostata per cui l'abdicazione potrebbe arrivare a cavallo tra il 2024 e il 2025. Una previsione da brividi, alla luce dell'annuncio odierno. Ma non solo, perché Salomè aveva anche avanzato l'ipotesi che il prossimo Re d'Inghilterra non sarà William, così come prevede la linea di successione, ma un altro. E chissà se il Nostradamus vivente avrà ancora azzeccato. Proprio come accaduto con l'anno di morte della Regina Elisabetta e con Twitter che avrebbe cambiato nome e proprietà.