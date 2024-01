Nostradamus, "senza il segno del Re": profezia sul 2024, chi trema

08 gennaio 2024 a

E se il 2024 fosse l'anno di Harry? Non per il gossip, di cui è già stato (dolente) protagonista fin dai tempi del fidanzamento contestatissimo con Meghan Markle, una unione che l'ha portato alla clamorosa rottura con la Famiglia Reale inglese. No, il 2024 potrebbe essere l'anno di Re Harry, addirittura.

Lo sostengono gli appassionati di profezie di Nostradamus, il "veggente" francese che negli ultimi decenni ha tanto catalizzato le attenzioni di chi vuole una "storia già scritta" nelle misteriose quartine del medico francese vissuto nel XVI secolo. Secondo molti, Nostradamus (al pari della bulgara Baba Vanga, morta pochi anni fa) avrebbe messo nero su bianco quanto accaduto e quanto accadrà ancora nei secoli successivi, dalle guerre ai terremoti passando, appunto, per scossoni minori come le successioni al trono.

Non si parla insomma di cataclismi, pandemie e disastri globali che, assicurano molti, Nostradamus avrebbe già previsto (anche se le sue parole erano talmente vaghe da essere interpretate "a seconda dei gusti" e associate a svariati eventi). No, in questo caso l'astrologo si sarebbe "limitato" a prevedere la fine anticipata del regno di Re Carlo III, il padre di Harry e del primogenito William.

L'enigmatica quartina a cui si aggrappano gli esegeti è "senza il segno del Re". Insomma, la casata reale inglese potrebbe rimanere vittima nei prossimi mesi di un usurpatore. In mancanza dei classici contendenti e dei nemici esterni che nei secoli scorsi hanno caratterizzato la storia d'Albione, è il dubbio di molti, Nostradamus non starà forse alludendo all'unico erede diretto escluso dalla linea dinastica, Harry appunto? Certo, resta un dubbio: il suo potenziale impatto sulla monarchia britannica. A tremare, come detto, non sarebbe a questo punto solo il 75enne monarca rimasto alla finestra per decenni, vista la tenuta dell'immarcescibile madre Elisabetta II, ma pure l'erede diretto William: con buona pace della principessa Kate Middleton, che sarà del primogenito di Carlo e Lady Diana?