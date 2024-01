Kate Middleton, "non è un tumore". Ma il comunicato è inquietante: bomba della Bbc

17 gennaio 2024 a

Una notizia che terremota il Regno Unito e preoccupa il mondo intero: Kate Middleton è ricoverata a Londra in seguito a un intervento all'addome, un ricovero di 10-15 giorni. Secondo quanto trapela dai media britannici, l'intervento sarebbe andato bene. Ma non è chiaro cosa abbia colpito la principessa di Galles. Insomma, è giallo sulle sue condizioni di salute. E in questo contesto vengono rilanciate voci poco rassicuranti: la Bbc parla di "una situazione medica seria".

Il ricovero è stato rivelato da Kensington Palace con un comunicato che, come detto, precisa che l'operazione era stata pianificata in anticipo, e non sarebbe quindi legata a una qualche emergenza. "Sua Altezza Reale la Principessa di Galles - recita il comunicato - è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua"

E ancora, fonti reali fanno sapere che l'intervento non è legato a un tumore. Ma sempre la Bbc aggiunge che "è chiaro dai tempi lunghi previsti per la degenza in ospedale e dal tono del comunicato che le sue condizioni mediche sono serie". Kate Middleton avrebbe chiesto riservatezza assoluta sulle sue condizioni e la corte reale britannica si riserva quindi di rendere pubbliche nel prossimo futuro soltanto quelle che verrano ritenute "informazioni significative" circa gli sviluppi del suo ricovero.

Sempre da palazzo fanno sapere che la moglie del principe William "è grata per l'interesse che quest'annuncio è destinato a generare. Spera tuttavia che l'opinione pubblica comprenda il suo desiderio di assicurare la massima normalità possibile ai propri figli e desidera che le informazioni mediche personali restino private", concludono da Kensigton Palace.