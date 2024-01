Donald Trump: "Così ho evitato un olocausto nucleare"

20 gennaio 2024 a

Donald Trump nella deposizione dell'aprile 2023 nell'ambito del processo civile a New York, dove la sua società è accusata di frode, ha affermato di essere impegnato a risolvere i problemi del mondo, come impedire al dittatore nordcoreano Kim Jong Un di lanciare un attacco nucleare: "Consideravo questo il lavoro più importante del mondo, salvando milioni di vite", ha testimoniato l'ex presidente degli Stati Uniti.

"Penso che ci sarebbe stato un olocausto nucleare se non avessi affrontato la Corea del Nord. Penso che ci sarebbe una guerra nucleare, se non fossi eletto. E, se volete sapere la verità, penso che potremmo avere una guerra nucleare adesso", ha spiegato Trump rispondendo a chi gli chiedeva, sotto giuramento, se fosse stato troppo impegnato per occuparsi della sua società mentre era alla Casa Bianca.

Il video della deposizione dell'ex presidente degli Stati Uniti è stato pubblicato dalla procuratrice di New York Letitia James, anche se le 479 pagine di trascrizione erano già state rese note.

Intanto martedì 23 gennaio Donald Trump è atteso dalle primarie di partito in New Hampshire, ma il giorno prima il tycoon sarà di nuovo a New York per partecipare all’udienza del processo civile per diffamazione in cui è imputato. Ad accusarlo è Jean Carroll, la scrittrice che denunciò di essere stata stuprata da lui negli anni ’90 e definita da Trump una "bugiarda" e "truffatrice". Non è chiaro, al momento, se Trump testimonierà davanti al giudice, con cui ha avuto di recente un duro scontro in aula.