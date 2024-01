Kate e re Carlo, "come stanno": Camilla ha deciso di rompere il silenzio

20 gennaio 2024 a

Sono momenti di grande apprensione nel Regno Unito, sia per la salute di Kate Middleton, operata all'addome nei giorni scorsi, sia per quella di re Carlo, che dovrà subire un intervento alla prostata nei prossimi giorni. A rassicurare i sudditi ci ha pensato, nelle scorse ore, la regina Camilla. Qualche parola su quanto stanno affrontando in questo momento a corte se l'è lasciata sfuggire durante la visita alla Galleria d'Arte di Aberdeen, dove ha preso parte all'inaugurazione del nuovo spazio. Dietro alla visita un'iniziativa solidale, che fornisce aiuto e sostegno alle persone che sospettano che qualcuno stia vivendo una situazione di abuso domestico.

Durante la visita, a chi le ha chiesto di Carlo, Camilla ha risposto: "Sta bene, grazie mille. Non vede l'ora di tornare al lavoro". Stando a quanto trapelato da quell'evento, la Regina sarebbe apparsa allegra e serena nonostante il difficile momento familiare. Un atteggiamento che a molti ha ricordato quello spesso adottato dalla defunta regina Elisabetta II, che non faceva mai vedere alcuna emozione relativa alla sfera privata. Riserbo assoluto, invece, sulla salute della principessa del Galles. Dalla visita di Camilla, infatti, non sarebbero emersi commenti specifici o informazioni riguardanti la Middleton. Negli ultimi giorni è trapelato solo che il principe William è stato costretto a rinviare tutti gli impegni e che ha fatto visita a sua moglie dopo l'operazione.