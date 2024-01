Kate Middleton, "due menù e un letto in più": cosa succede in clinica

20 gennaio 2024 a

Almeno 10-15 i giorni di degenza che la principessa Kate Middleton deve trascorrere alla London Clinic, l'ospedale in cui è stata operata all'addome nei giorni scorsi. Kensington Palace ha fatto sapere che la moglie di William ha subito un'operazione senza però scendere nei dettagli, Tuttavia, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di diverticolite acuta. Quella in cui è stata ricoverata la Middleton, in ogni caso, è una delle migliori cliniche private della Gran Bretagna. Prima di lei, questa struttura ha ospitato il principe Filippo e la principessa Margaret ma anche l'ex presidente degli Stati Uniti, J.F. Kennedy.

Grandi attenzioni per la principessa del Galles, che pare abbia un maggiordomo a sua disposizione. Questo quanto rivelano i media locali. L'inserviente sarebbe fuori dalla sua porta per soddisfare ogni suo bisogno. Secondo alcune voci, inoltre, le sarebbe stata riservata la suite al primo piano con vista sul parco. Nella sua stanza, poi, ci sarebbe un letto in più per il principe William, che negli ultimi giorni è stato visto spesso fare visita a sua moglie Kate. Ma non solo. Visto che si tratta del futuro re d'Inghilterra, la clinica avrebbe messo a sua disposizione anche un'intera camera accanto a quella della moglie. In ogni caso, a corte gira voce che di notte il principe preferirebbe tornare dai bambini, George, Charlotte e Louis.

Per quanto riguarda il cibo, invece, per la principessa ci sarebbero più opzioni tra cui scegliere. Ci sarebbero, infatti, due menù, uno più leggero e l'altro con piatti alla carta. E non solo. Per lei ci sarebbero anche degli chef stellati, che potrebbero cucinare piatti esotici e più particolari. Senza dimenticare, infine, l'immancabile tè delle cinque servito con pasticcini.