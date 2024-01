Rissa sul volo per Lanzarote: polizia a bordo, il video fa il giro del mondo

21 gennaio 2024 a

Il volo da Londra a Lanzarote si è trasformato in un vero e proprio incubo. A quanto pare, alcuni passeggeri in preda all'alcol avrebbero importunato chi stava seduto godendosi il viaggio e uno steward sarebbe stato aggredito. Il volo è stato dirottato per uno scalo a Faro, in Portogallo. E immediatamente è salita a bordo al polizia che ha fermato uno dei passeggeri più scalmanati. Sui social in queste ore è diventato virale il video girato all'interno dell'aereo. Si vedono passeggeri pesantemente alterati, volano insulti e c'è chi cerca di aggredire qualcuno dell'equipaggio. Solo la presenza della polizia a bordo ha riportato la situazione sotto controllo.

E a quanto pare, secondo quanto racconta il Daily Mail, dopo l’atterraggio di emergenza, uno di questi passeggeri è sceso dal velivolo su invito degli agenti, salvo poi risalire a bordo ed essere quindi allontanato a forza. Insomma un vero e proprio viaggio da incubo. Non è la prima volta che accade. Più di un episodio racconta di soste di emergenza per qualche passeggero alticcio a bordo di un volo. Ma questa volta a quanto pare l'episodio è stato ben più grave del solito. Il volo è poi ripartito per raggiungere la destinazione. Ma i video dei passeggeri stanno facendo letteralmente il giro del mondo col le clip caricate sui social.