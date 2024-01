Ladri di casa, l'ex criminale: "I 6 errori più gravi quando si chiude casa"

22 gennaio 2024 a

Da ladra a benefattrice. L'inglese Jenny Radcliffe, dopo essere stata una criminale da giovanissima, ha pensato bene di rifarsi una vita trasformandosi in una "people hacker". In parole povere, rivela alla gente trucchi e segreti utili per difendersi dai delinquenti. Consigli, è il caso di dirlo, maturati lavorando nel settore.

"Pentita" e diventata collaboratrice della giustizia, la donna scrive libri e tiene seminari seguitissimi sulla sicurezza, e la sua pagina Instagram è ricca di dritte preziose. Intervistata da iNews, ha ripercorso la sua formazione criminale: "Furono i miei genitori a insegnarmi i 'trucchi del mestiere'. Crebbi in una famiglia di provincia che non aveva troppi mezzi di sostentamento e rubare era una delle opzioni per cercare di sopravvivere. Io e la mia famiglia rubavamo nelle case e, per esercitarci, entravamo in quelle che ci sembravano 'meno interessanti' senza, però, rubare nulla".

Un vero e proprio allenamento, dunque, diventato utile nel giro di qualche tempo. "Un giorno conobbi un uomo che mi disse che aveva bisogno di qualcuno che testasse i suoi sistemi antifurto mentre lui controllava il tutto dalle telecamere. Gli serviva un volontario insomma. Mi mandò in una delle casa che aveva e mi ricordo che riuscii ad entrare semplicemente parlando con la signora delle pulizie e fingendomi qualcun'altra. La gente non ha mai sospettato di me, perché non sembro minacciosa. Ma non si sa mai se qualcuno è chi dice di essere. In quel momento, capii che la mia vera strada era quella di aiutare le persone, non di derubarle e, per questo, ho tenuto varie conferenze per spiegare quali sono, secondo me, i migliori metodi per evitare che i ladri entrino in casa".

Ed eccone qualcuno: non concedere troppi indizi sui social, non esporsi troppo, non dare indicazioni private relativi a indirizzo, interno della casa, spostamenti. I ladri, prima di colpire, studiano a fondo le abitudini delle possibili vittime e in questo senso post e stories sono preziosissime. Altro aspetto, il sistema di sicurezza: deve essere sempre attivato, anche in caso di spostamenti brevi e assenze solo temporanee. Perché è proprio in quelle "parentesi" che molti ladri d'appartamento decidono di colpire. Quindi, mai fidarsi degli insospettabili, proprio come veniva identificata Jenny. Vicini di casa o signori e signore attempate, persino i postini potrebbero essere i "ganci" dei ladri, mandati in avanscoperta sul luogo del delitto. Quanto alla chiave di casa, sempre meglio variare il posto dove riporla e nasconderla. Infine, e questo chi ha visto Mamma ho perso l'aereo l'avrà imparato a memoria, in caso di viaggi prolungati è consigliabile lasciare qualche indizio di presenza, come qualche luce accesa. Si spenderà un po' di bolletta, ma si avrà anche qualche rischio di brutte sorprese in meno.