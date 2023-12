Corona contro i ladri di case: "Fuori a calci in c***. Se entrano da me ci scappa il morto"

28 dicembre 2023 a

"Servono leggi speciali istantanee". Mauro Corona scatenato a Fuori dal coro. In collegamento per la prima volta con Mario Giordano, su Rete 4, in "licenza" da E' sempre CartaBianca, lo scrittore e montanaro prima confessa un suo desiderio politico: "Sono di sinistra ma spero nella Meloni", quindi sul tema sicurezza e occupazioni abusive parte in quarta stracciando in pochi secondi ogni dogma progressista.

"Ora che sono al comando - spiega riferendosi al centrodestra - chiedo che facciano delle leggi d'emergenza per questi casi qua. Loro campano sul diritto dei bambini piccoli o perché sono in 5... Ma allora prevaricheremmo su tutto perché sei incinta o perché hai i bambini piccoli? Ma dove siamo arrivati qui? Ci vuole una legge, smantellarli con le forze dell'ordine, calci in c***o". Tolleranza zero, insomma, come predicano la premier Meloni e il leader della Lega Matteo Salvini.

Sui "ladri di case", uno dei cavalli di battaglia di Giordano, Corona non ha pietà: "Se occupassero il mio appartamento? Se non ci scappa il morto, ci scappa il ferito grave. Farsi giustizia da soli è un po' esagerato, dicono, per me non lo è".

"Altrimenti - prosegue l'opinionista - succedono cose gravi. Se trovano gente forzuta, come mio fratello, lì ci scappa il morto. Le forze dell'ordine li devono prendere per il coppino e buttarli sulla strada". A Fuori dal coro è stato intervistato anche l'ex campione olimpico della scherma che con una manata, a 93 anni, ha letteralmente steso un criminale che voleva rapinarlo. "Bisogna spazzar via i delinquenti - è il commento di Corona -, deportarli su un'isola. Nella giustizia, la libertà".