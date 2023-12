Ladri in azione a Natale, i trucchi: come vi svaligiano casa

23 dicembre 2023 a

a

a

Ladri in azione. Con il Natale alle porte e molte famiglie pronte a uscire di casa per ricongiungersi, i malintenzionati non perdono occasione di agire. Ecco allora che la Polizia condivide alcuni consigli per evitare il peggio. "Le brevi o lunghe assenze da casa danno maggiore occasione sia alle bande organizzate, ma anche ai ladri improvvisati, di muoversi liberamente. Come succede anche nei periodi estivi", spiega all’Adnkronos il direttore del Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine, Francesca Fava.

Per questo "è importante non condividere sui social le assenze. Ma anche fidarsi dei vicini di casa che possono rendersi conto di rumori o di persone sospette, così da poter segnalare alle forze di polizia". Poi il più classico dei consigli: "Evitare di accumulare la posta nella buca delle lettere". Anche se questo vale per assenze prolungate. Se si ha la possibilità, è anche bene affidarsi a qualcuno di fiducia che passi ogni tanto dall'abitazione.

La molletta nel bancomat: così si "mangia" le banconote, l'ultima trappola

Una tecnica da mettere in atto per "fare vedere che le finestre sono aperte e la luce è accesa, in modo da non dare un senso di assenza prolungata. Tutte queste sono le raccomandazioni per quello che riguarda la prevenzione". Occhio poi ai "sistemi di sicurezza passiva che devono essere garantiti: porte chiuse. Non lasciare chiavi nei pressi dell’abitazione. Inferriate nel caso dei piani bassi. Telecamere o dispositivi collegati con le forze di polizia, dissuasori che possono rendere più difficile l’opera di malintenzionati". Insomma, massima allerta durante la pausa invernale.