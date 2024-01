Kate Middleton ricoverata, l'ultimo sfregio a Harry: "Come è stato avvertito"

22 gennaio 2024 a

Nessuna comunicazione tra Buckingham Palace e il principe Harry. Come vociferato nei giorni scorsi, il duca di Sussex avrebbe saputo dell'operazione di Kate Middleton e dell'intervento di Carlo dai media. Una circostanza già vissuta da Harry alla morte della nonna, della Regina Elisabetta. Come riferito dalla biografia (non) autorizzata di Omid Scobie Endgame, nelle ultime ore di vita della sovrana Harry fu completamente estromesso dalla famiglia: prima è stato "tenuto all'oscuro" delle condizioni critiche della nonna, poi ha ricevuto una telefonata dal padre che lo informava di raggiungerlo in Scozia.

Insomma, il principe avrebbe tentato invano di contattare via messaggio il fratello senza ottenere "alcuna risposta". E stavolta non sarebbe andata diversamente. Lo staff del principe lamenta un'assenza di comunicazione. Pare infatti che Harry sia stato avvertito dell'operazione di riduzione della prostata cui si sottoporrà Carlo nei prossimi giorni attraverso un messaggio da Londra, ma solo dopo averne letto sui giornali. Mentre nessuna notizia sarebbe arrivata circa le condizioni di salute della moglie di William. Kate è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento addominale programmato non meglio specificato.

"L'ha saputo dai media, con una notifica sul cellulare" riferiscono voci vicine al duca di Sussex. Intanto Harry avrebbe tentato di passare oltre gli screzi, facendo recapitare un messaggio di pronta guarigione anche da parte della moglie Meghan Markle. Che sia la fine dei dissidi che da anni interessano la Corona inglese? Chissà...