Kate Middleton, "operazione programmata?": il peggiore dei sospetti a Londra

Giorno dopo giorno, cresce l'ansia per Kate Middleton: restano molti misteri sulla sua operazione all'addome e sul seguente ricovero. Fonti vicine alla famiglia reale parlano di un "serio" guaio di salute, così come fa riflettere la decisione del principe William di annullare ogni impegno ufficiale. E, sullo sfondo, l'intervento alla prostata a cui dovrà sottoporsi Re Carlo III comunicato pochi minuti dopo la notizia del ricovero di Kate data dalla famiglia Reale.

In particolare, nel Regno Unito, fa discutere e desta sospetti il fatto che per Kate Middleton i reali abbiano parlato di "operazione programmata". Il punto è: se davvero era programmata, per quale motivo sono stati cancellati gli impegni ufficiali? Il ricovero della principessa, 42 anni, è stato comunicato il 17 gennaio. Dopo la Bbc, anche il tabloid Page Six ha messo nero su bianco che l'operazione che ha subito sia stata "importante".

Insomma, un momento difficile per la famiglia reale, un momento in cui la regina Camilla, consorte di Re Carlo III, dovrà rappresentare la Corona negli impegni pubblici. Già, perché i Windsor per le note vicende non possono contare neppure sul principe Andrea e su Harry, il principe in fuga insieme a Meghan Markle. Per inciso, Harry sarebbe stato avvisato dell'intervento di Kate Middleton solo a cose fatte, dopo l'annuncio ufficiale. Una circostanza, ad ora non confermata, che potrebbe scavare un solco sempre più profondo tra Harry e la sua famiglia, che forse non è mai apparsa lontana come appare ora.