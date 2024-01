Brigitte Macron sotto accusa: "Ha manipolato suo marito?"

26 gennaio 2024 a

a

a

Non sono tempi facili per il presidente francese Emmanuel Macron. Tra i corridoi dell'Eliseo corre una voce davvero imbarazzante sulla moglie Brigitte "colpevole" di influenzare le scelte del marito. E di fatto secondo alcune malelingue a Parigi ci sarebbero due presidenti, uno è Emmanuel, l'altro sarebbe Brigitte. E così la domanda indiscreta è arrivata anche nel corso di una intervista in radio alla moglie del presidente francese. Ai microfoni dell'emittente francese Rtl, Brigitte a domanda secca sulle presunte influenza sul marito ha risposto così: "Non ho mai manipolato Emmanuel".

E ancora: "Si divertono a dire cose di questo tipo, a me dà fastidio. Manipolazione? Mai. Se si guarda al carattere del presidente si capisce che non è una persona che si lascia manipolare. Lavora su tutti i dossier e non ha bisogno di me. Scambiamo su tutti i temi come qualsiasi marito e moglie. Il mio parere glielo do. Quando non siamo d'accordo discutiamo", sottolinea la first lady francese.

E in questo periodo con la rivolta degli agricoltori in Francia, all'Eliseo la tensione sarebbe alle stelle. La pressione sul governo aumenta e i trattori minacciano di bloccare l'intera capitale francese. A Parigi si vivono ore di ansia e terrore, quelle che di solito precedono una guerra civile. Una tensione crescente che ha messo in allarme le forze dell'ordine e gli apparati di sicurezza dell'Eliseo. E in tutto questo caos le voci sulla first lady francese aumentano lo stato di agitazione nel palazzo. La Francia è una polveriera pronta a esplodere.