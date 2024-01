Putin: "L'aereo abbattuto? Colpito da un sistema di difesa Usa o europeo"

26 gennaio 2024 a

L'aereo "Ilyushin Il-76" abbattuto sopra Belgorod due giorni fa è stato colpito da un sistema di difesa aerea americano o europeo, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso agli studenti impegnati al fronte. Le forze russe, ha aggiunto lo zar, non avrebbero potuto farlo a causa del sistema "amico-o-nemico".

"Non poteva trattarsi di ’fuoco amico', come si dice in questi casi, in nessuna circostanza, poiché l’aereo è stato colpito da sistemi di difesa aerea, non da armi dell’esercito come i missili antiaereo Strela e Igla", ha specificato. "I nostri sistemi di difesa aerea non possono colpire un nostro aereo perché su di essi sono installati sistemi che avrebbero reso inoffensivi i nostri sistemi di difesa aerea, non importa quante volte l’operatore avesse premuto il pulsante", ha sottolineato ancora Putin: "Molto probabilmente si trattava di sistemi Patriot statunitensi o di sistemi di difesa aerea europei, molto probabilmente francesi. Avremo una risposta precisa entro due o tre giorni".

Putin ha chiesto che il comitato investigativo russo dia massima diffusione a quanti più dettagli possibile dell’inchiesta "per garantire che anche le persone in Ucraina ne siano a conoscenza".

E che sia stato commesso per negligenza o con dolo, l’abbattimento dell’aereo IL-76 resta comunque "un crimine" per il presidente russo. Secondo Putin, le forze di Kiev hanno abbattuto il velivolo pur sapendo che trasportava prigionieri ucraini. Gli investigatori russi sostengono che il lanciatore si trovava nella regione di Kharkov. "Con l’aiuto di apparecchiature radar oggettive per il controllo dello spazio aereo è stato stabilito che il sistema missilistico di difesa aerea utilizzato per colpire l’aereo da trasporto militare è stato schierato nel villaggio di Liptsy", si legge su un comunicato della commissione di inchiesta pubblicato su Telegram.

I resti umani scoperti durante le indagini "vengono raccolti secondo la procedura stabilita per i test del Dna. Le prove già consegnate includono documenti che dimostrano l’identità dei membri dell’esercito ucraino uccisi nell’incidente e la documentazione di supporto rilasciata dal servizio penitenziario federale russo".

L’abbattimento è avvenuto il 24 gennaio, a pochi chilometri dal villaggio di Yablonovo, nella regione di Belgorod. Secondo il ministero della Difesa russo, a bordo dell’aereo c’erano sei membri dell’equipaggio, ufficiali della politica militare e più di 60 membri del servizio militare ucraino prigionieri. Tutti sono rimasti uccisi nello schianto.