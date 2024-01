Salt Bae, lo scontrino che scatena la bufera: quanto hanno pagato in 4

24 gennaio 2024 a

Salt Bae, il macellaio turco diventato famoso sui social per i suoi pregiatissimi piatti a base di carne, è finito di nuovo nella bufera. Il motivo? Uno scontrino da capogiro. A pubblicarlo è stato lui stesso sul suo profilo Instagram. Nel post si vede un super conto pagato da quattro persone a cena nel suo locale a Dubai, uno dei suoi ristoranti di lusso. Qualcosa di simile, come ricorda Open, era già accaduto due anni fa. E le conseguenze c'erano state: in molti avevano deciso di non seguirlo più sui social perché troppo indignati. Qualche giorno fa di nuovo lo stesso errore.

A scandalizzare i suoi fan questa volta è stato un conto in moneta di Dubai equivalente a ben 100mila euro in quattro: dunque 25mila euro a testa. Sullo scontrino si legge che un carpaccio di carne è costato 68,7 euro, un filetto mignon coperto dalla salsa di oro commestibile è costato 250 euro. Anche se i costi più alti sono stati quelli del vino: una bottiglia di Petrus del 2011 venduta a 16.250 euro e due bottiglie sempre di Petrus del 2009 vendute a 49.250 euro. "Il denaro va, il denaro viene…", ha scritto Salt Bae a corredo del suo post.

Ma i commenti negativi non sono tardati ad arrivare. Qualcuno in particolare gli ha ricordato che con quella somma sarebbe possibile sfamare la popolazione di Gaza, coinvolta in questo periodo in una tragica guerra. Altri, invece, hanno fatto riferimento alla povertà in Turchia, proprio il Paese in cui Salt è nato, tra l'altro da una famiglia modestissima.