Kate Middleton ricoverata? "Carole ha preso il timone": cosa sta succedendo in famiglia reale

27 gennaio 2024 a

a

a

Il ricovero di Kate Middleton durerà ancora diversi giorni: la principessa, come è noto, si trova alla London Clinic in seguito a un intervento chirurgico all'addome, intervento la cui natura non è stata specificata dalla famiglia reale inglese, generando gossip, indiscrezioni e voci impazzite. Per certo, la moglie del principe William ha subito un intervento importante, insomma non si tratta di un malanno di poco conto.

Una volta uscita, Kate potrà tornare all'Adelaide Cottage a Windsor, il luogo che è stato scelto per proseguire la convalescenza. William, da par suo, ha annullato tutti gli impegni in agenda per stare al fianco della consorte.

E secondo quanto si apprende, ad aiutarlo nella gestione dei tre figli - George, Charlotte e Louis - oltre alla storica "tata reale", Maria Teresa Turrion Borrallo, c'è anche Carole Middleton, la suocera, la madre di Kate, che vive giusto a pochi chilometri dell'Adelaide Cottage insieme al marito, Michael Middleton. Carole, nel dettaglio, sarebbe "al timone della gestione dei tre principini": questo è quanto rivela su Hello! Ingrid Seward, esperta di faccende reali.

Re Carlo al capezzale di Kate Middleton: prima del ricovero, il gesto su cui il mondo si interroga

"I Middleton - spiega la Seward - sono una famiglia molto unita e Carole è una nonna molto attiva che sta facendo tutto il possibile perché George, Charlotte e Louis, nonostante il ricovero della madre, mantengano la routine di sempre. E ancora, aggiunge che un aiuto arriva anche da Pippa Middleton, sorella di Kate: "Oramai anche lei è madre di tre bambini, ma di certo sta offrendo il suo aiuto invitando i nipotini a prendere il tè e ad attività del genere", conclude l'esperta di faccende reali.