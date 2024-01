Kate Middleton, "ipotesi endometriosi e giornalisti allontanati": rumors inquietanti

25 gennaio 2024 a

Le comunicazioni ufficiali di Buckingham Palace sulle condizioni di salute di Kate Middleton sono poche e saranno sempre di meno visto che ai giornalisti è vietato non solo fare domande sullo stato di salute della principessa del Galles, ma anche di avvicinarsi alla London Clinic dove è ricoverata. Le strade attorno alla struttura sono state infatti interdette lasciando che il mistero che avvolge l'operazione chirurgica "programmata" alla quale è stata sottoposta Kate il 17 gennaio scorso, diventi sempre più fitto.

Quel che è certo è che si è trattato di un "intervento serio", come lo definiscono i biografi reali, che costringerebbe al riposo la principessa almeno fino a Pasqua. Per il resto si procede per ipotesi. Prima si è parlato di isterectomia, poi di diverticolite acuta, ora si parla di endometriosi profonda che causa forti dolori prima e durante il ciclo mestruale, quando si hanno rapporti sessuali e nella fase di defecazione. "I tempi di ricovero sono compatibili con le conseguenze di un'endometriosi profonda, malattia invalidante che interessa l'apparato genito-urinario e la zona dell'intestino, tra colon retto e utero con dolori lancinanti che si manifestano anche con la minzione", ha spiegato all'Adnkronos Vito Trojano, Presidente della Federazione italiana di ginecologia aggiungendo però che "se così fosse, comunque la Principessa del Galles potrà tornare a una vita normale appena terminato il periodo di convalescenza".