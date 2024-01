Usa, la super-bomba nucleare nel Regno Unito: il piano contro la Russia

27 gennaio 2024 a

Armi nucleari nel Regno Unito. Il piano, nel timore di un'escalation da parte russa, sarebbe degli Stati Uniti. A rivelarlo è un rapporto del Pentagono, che parla di testate tre volte più potenti della bomba di Hiroshima. Queste verrebbero posizionate presso la base militare statunitense RAF Lakenheath, nel Suffolk, creata nel 1996. Non è la prima volta che gli americani usano la base come deposito di missili nucleari, poi rimossi nel 2008. Ora i documenti diffusi in esclusiva dal Telegraph, rivelano contratti di appalto per una nuova struttura nella base aerea. "Rimane una politica di lunga data del Regno Unito e della Nato non confermare né smentire la presenza di ordigni nucleari nei siti sensibili", si lascia scappare un portavoce del Ministero della Difesa.

E se Downing Street nega un'accelerazione verso un possibile conflitto, da tempo diverse personalità di alto livello avrebbero esortato il Regno Unito a prepararsi a una potenziale guerra tra le forze della Nato e la Russia di Putin. In particolare Carlos Del Toro. Il segretario della Marina americana ha invitato il Paese a "rivalutare" le dimensioni delle sue forze armate date "le minacce che esistono oggi".

Intanto anche Mosca corre al riarmo. Stando a quanto reso noto dal vice ministro della Difesa Alexey Krivoruchko, quest'anno l'industria della difesa russa fornirà oltre 36.000 unità di equipaggiamento, 16,5 milioni di armi, più di 1 milione di unità di armamenti mobili, giubbotti antiproiettile e strutture di comunicazione alle forze armate. Le cifre - aggiunge - "superano di parecchie volte i livelli simili del 2022 e del 2023. Su questi punti sono stati stipulati contratti e sono stati stanziati i finanziamenti in bilancio".