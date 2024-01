Kate Middleton, "tre mesi ferma": dopo le dimissioni, altre inquietanti indiscrezioni

29 gennaio 2024 a

a

a

Kate Middleton, la principessa di Galles, è stata dimessa oggi 29 gennaio dall’ospedale di Londra in cui si trovava, la London Clinic, a seguito di un intervento chirurgico all’addome. Lo ha annunciato Kensington Palace. Un portavoce ha affermato che la moglie del principe William sta "facendo buoni progressi", ma certamente ne avrà almeno fino a Pasqua per riprendersi completamente, a dimostrazione del fatto che l'intervento che ha subito era importante, forse una isterectomia o una operazione per l'endometriosi.

Tant'è, la principessa Kate è ora tornata a casa all’Adelaide Cottage a Windsor, dove proseguirà il suo recupero dopo l’operazione. Non è previsto che riprenda i suoi compiti istituzionali fino a dopo Pasqua, quando potrà tornare in pubblico ma solo da remoto. Le previsioni sulla degenza indicano infatti 3 mesi "ferma", di assoluto riposo. Insomma, tempistiche che danno la cifra della gravità della situazione.

Il suo ufficio a Kensington Palace aveva precedentemente riferito che il 16 gennaio la principessa era stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato all’addome per una patologia non rivelata. Il palazzo non ha fornito ulteriori dettagli, precisando tuttavia che la sua condizione non era cancerosa.

"A chi hanno vietato le visite": Kate Middleton ricoverata, l'ultima inquietante conferma

"Il principe e la principessa desiderano ringraziare l’intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure prestate", si legge in un comunicato di Kensington Palace. "La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri ricevuti da tutto il mondo". Il principe William, sempre al fianco di Kate, in questi giorni si è occupato personalmente dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis.