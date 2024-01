Kate Middleton, "a chi hanno vietato le visite": l'ultima inquietante conferma

27 gennaio 2024 a

Poche, o meglio nessuna, notizia ufficiale su Kate Middleton da quando è stato annunciato il suo ricovero, avvenuto lo scorso 16 gennaio. La principessa, questo è quanto si sa, è stata sottoposta a un intervento all'addome, che la costringerà a restare alla London Clinic ancora per qualche giorno, dunque è attesa anche da una lunga degenza. Non è nota la natura dell'intervento ma diverse fonti vicine ai Windsor hanno fatto sapere che si tratta di qualcosa di serio, tanto che il principe William ha annullato tutti i suoi impegni ufficiali per stare al meglio al fianco della consorte.

Ovvio che in questo contesto, un poco misterioso, si moltiplichino voci e indiscrezioni, talvolta un poco drammatiche. Altre fonti vicine alla famiglia reale aggiungono che il decorso operatorio precede nella norma, ma che sarà lungo, forse più lungo del previsto, almeno dopo il ritorno a casa.

Il marito William, in questi giorni, più volte si è recato al capezzale della consorte. Altro discorso, invece, per i tre figli della coppia, George, Charlotte e Louis, i quali non possono far visita alla madre. Altra circostanza, quest'ultima, che ha scatenato illazioni, rumors e teorie su cosa sia effettivamente accaduto alla principessa del Galles.

Per comunicare con i figli, rivela su Hello! la royal editor Emily Nash, Kate utilizza FaceTime, così come fa con i suoi figli quando si trova all'estero. "Ora lo fa regolarmente. Anzi - prosegue la Nash - con ogni probabilità, lo farà più volte al giorno affinché non soffrano troppo della sua assenza". E ovviamente, per i tre figli, l'assenza di mamma da casa è pesante, foriera di preoccupazioni.