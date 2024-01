Kate Middleton ricoverata, altro dramma: "Ultimatum a William, è furiosa"

27 gennaio 2024 a

Mentre Kate Middleton, si sta riprendendo dopo essere stata operata all'addome una settimana fa, non si sa se per una isterectomia, per una endometriosi o altro, sui media inglesi si parla della lite tra la principessa del Galles e il principe William.

"Kate Middleton è furiosa con William, tanto da lanciargli un ultimatum". La notizia, riportata dal tabloid inglese Mirror e ripresa dal sito del Corriere dello sport, non è stata gradita dai sudditi del Regno Unito perché appunto viene diffusa in un momento molto delicato, con la principessa del Galles in ospedale per la degenza dopo l'intervento importante all'addome e mentre Re Carlo III è stato anche lui ricoverato per sottoporsi a una operazione alla prostata.

L'indiscrezione, peraltro, non è nemmeno recente. Bensì risale a prima delle nozze di William e Kate. Secondo il Mirror, infatti, "uno dei periodi che hanno trascorso separati è stato causato da un ultimatum emesso da una furiosa Kate dopo che il comportamento inaccettabile di William l'ha fatta sentire totalmente 'umiliata' e come se lui la stesse trattando come uno 'zerbino'. Kate si era sentita offesa per alcune foto di William in discoteca, ma poi la cosa era rientrata e i due si sposarono senza problemi. Oggi sono unitissimi e William è sempre accanto alla moglie". Anche ora che la principessa è in ospedale il consorte si occupa dei loro tre figli e va a trovarla appena possibile.