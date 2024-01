Kate Middleton, "dipende dai medici": dopo le dimissioni, quel passaggio della nota ufficiale

29 gennaio 2024 a

Dopo 13 giorni di ricovero alla London Clinic, Kate Middleton, consorte dell'erede al trono britannico, il principe William, è stata dimessa. Il ricovero era dovuto a un delicato intervento chirurgico all'addome, intervento di cui ancora non si conoscono i dettagli, circostanza che ha scatenato un florilegio di indiscrezioni, ricostruzioni e allarmi.

Di certo, ora, c'è che Kate Middleton dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo nell'Adelaide Cottage, residenza di famiglia. Kensington Palace ha reso nota la notizia delle dimissioni con una nota in cui si spiega che la principessa "sta facendo progressi", ennesima conferma al fatto che il guaio che la ha colpita è qualcosa di molto serio.

E ancora, la nota reale aggiunge: "La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall'intervento. Sta facendo buoni progressi. Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare enormemente l'intero team della London Clinic, in particolare il personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito. La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri che ha ricevuto da tutto il mondo". Dunque, il passaggio più spigoloso della nota ufficiale, quello in cui si spiega che "il ritorno agli impegni di Palazzo dipenderà dal parere dei medici". Parole che, ovviamente, portano un pizzico di preoccupazione.

Kate Middleton era ricoverata nella stessa clinica dove, da tre giorni, si trovava Re Carlo III, sottoposto nel corso dell'ultimo weekend a un'operazione programmata e di routine alla prostata. Il sovrano è stato dimesso nelle ultime ore, proprio nel giorno delle dimissioni di Kate Middleton. Infine, per quel che riguarda la principessa, le previsioni riferiscono che potrebbe tornare a svolgere i suoi impegni principali "non prima di Pasqua", ed in ogni caso si potrebbe trattare di una presenza in remoto, poiché la degenza all'Adelaide Cottage dovrebbe dilungarsi per tre mesi.