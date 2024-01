Airbag, Toyota richiama migliaia di veicoli: "Può sparare frammenti metallici"

31 gennaio 2024 a

Airbag killer: Toyota ha deciso di ritirare migliaia di veicoli dal mercato statunitense. La casa automobilistica ha emesso un avviso di divieto di circolazione immediato per i veicoli Corolla 2003-2004, Corolla Matrix e RAV4 2004-2005 a causa di un difetto degli Airbag Takata, che potrebbero "esplodere e sparare frammenti metallici taglienti" e ferire gravemente o uccidere conducenti e passeggeri, come si legge nel comunicato ufficiale. Toyota ha poi fatto sapere che riparerà o sostituirà gratuitamente gli Airbag degli oltre 50mila veicoli interessati da questo difetto negli Stati Uniti.

Stessa situazione in Canada, dove sono stati richiamati per lo stesso motivo ben 7.300 veicoli. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration statunitense, gli Airbag Takata avrebbero causato negli Usa almeno 27 morti e 400 feriti. Un ritiro imponente avvenne anche nel 2018, quando Toyota fu costretta a richiamare 1,6 milioni di veicoli in tutto il mondo per "problemi all'airbag".

All'epoca la compagnia spiegò che c'erano due diversi problemi tecnici da risolvere: in un caso bisognava rimpiazzare la "centralina" dell'airbag, mentre nell'altro un elemento che faceva gonfiare gli airbag del modello Takata. Ad essere colpita fu soprattutto l'Europa, con 946mila veicoli interessati, principalmente modelli Avensis e Corolla, di cui circa 81mila in Francia.