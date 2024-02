Malindi, la vacanza si trasforma in dramma: turista italiano in terapia intensiva

03 febbraio 2024 a

a

a

C'è apprensione in Veneto per le sorti di un connazionale finito in terapia intensiva a causa di un incidente in una piscina del Kenya. Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha attivato le strutture regionali competenti e sta seguendo, in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l'Ambasciata Italiana in Kenya, la situazione del concittadino attualmente ricoverato al Mombasa Hospital. Proveniente dalla provincia di Verona, il paziente si trovava nel Paese africano per un periodo di vacanza a Malindi.

La Regione del Veneto ha assicurato tutto il supporto possibile per quanto di sua competenza. Il Presidente Zaia, inoltre, ringrazia la nostra Ambasciata di Nairobi e la Farnesina che stanno seguendo il caso fin dal momento del ricovero anche con la valutazione delle opzioni migliori per un rimpatrio sanitario.

Attacco a Parigi col coltello: arrestato l'aggressore con la "patente italiana", chi è davvero

Solo a dicembre un altro incidente avvenuto in Kenya ha travolto l'Italia: una turista italiana di 79 anni è deceduta a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava e un camion, tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi. La vittima, Antonietta Bigliotto, era nata e residente a Milano. Con il marito era appena arrivata quando l'auto, guidata da un cittadino keniano, avrebbe tamponato il camion. Il coniuge ha riportato solo contusioni.