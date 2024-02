Hamas, "risposta positiva" sugli ostaggi: verso l'intesa? Le condizioni poste a Israele

06 febbraio 2024 a

Hamas apre all'intesa con Israele sugli ostaggi: lo fa sapere il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che avrebbe ricevuto "una risposta positiva" da parte del gruppo terroristico in merito all'accordo elaborato a Parigi grazie alla mediazione di Egitto e Qatar. Intanto, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha annunciato che di questo discuterà domani con Tel Aviv. Intervenuto in conferenza stampa insieme al premier del Qatar, Blinken ha poi ribadito che è "essenziale" raggiungere un'intesa tra le parti sugli ostaggi.

Hamas, comunque, continua a sostenere la necessità di un cessate il fuoco immediato "totale e comprensivo" e quindi la "fine dell'aggressione". La fazione islamica lo ha fatto sapere attraverso un messaggio su Telegram, dove ha anche confermato di aver inoltrato al Qatar e all'Egitto la sua risposta alla mediazione di Parigi, "affrontata con spirito positivo".

Nelle scorse ore, invece, il New York Times ha pubblicato il video di alcuni soldati israeliani che festeggiano la distruzione di Gaza. E la risposta delle forze armate di Tel Aviv non è tardata ad arrivare: in un comunicato ufficiale hanno condannato il comportamento dei soldati, affermando che ciò che emerge dai filmati è “deplorevole e non rispetta gli ordini dell’esercito”. Nella ripresa si vedono, in particolare, alcune unità di genieri mentre brindano alla demolizione di alcuni palazzi, cantano e distruggono edifici dedicando le loro azioni ai familiari o alle vittime della strage del 7 ottobre.