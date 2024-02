Re Carlo e il cancro, "fuga da Buckingham Palace": rumors pesantissimi

14 febbraio 2024 a

Re Carlo via da Buckingham Palace: il sovrano al momento preferisce trascorrere il suo tempo insieme alla moglie Camilla nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Nell'ultimo periodo, infatti, avrebbe trascorso solo qualche ora a Londra, dove è comunque costretto ad andare, come rivela Sky News, per cure e trattamenti contro il tumore che gli è stato diagnosticato nei giorni scorsi. Buckingham Palace aveva annunciato la scorsa settimana che re Carlo, 75 anni, ha una "forma di cancro", secondo il premier britannico Rishi Sunak "diagnosticata con largo anticipo".

Dopo la notizia che ha sconvolto i sudditi, re Carlo ha rotto il silenzio per la prima volta sabato 10 febbraio, quando ha ringraziato tutti per i messaggi di sostegno ricevuti. Poi si è detto "rincuorato" nel sentire che la sua esperienza sta ispirando la popolazione maschile a fare più controlli e ha annunciato che tutti i suoi doveri pubblici sono rinviati mentre si sottoporrà alle cure contro il cancro. La diagnosi è arrivata durante un intervento per un ingrossamento alla prostata. Il tumore, però, non ha niente a che fare con la prostata.

La terapia "segreta" di Re Carlo: ecco perché è rientrato subito a Londra

Le persone più vicine al sovrano, come rivela il Daily mail, sostengono che Carlo III sia un "maniaco del lavoro". Per questo ora che è a riposo molto probabilmente si "annoierà molto" lontano dai suoi impegni. È probabile che trascorrerà il suo tempo dedicandosi a suoi hobby preferiti, ovvero camminare, dipingere e ascoltare musica.