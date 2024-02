Re Carlo e la terapia "segreta": perché è rientrato a Londra

13 febbraio 2024 a

a

a

Re Carlo "ha il cancro". L'annuncio arrivato giorni fa da Buckingham Palace non ha specificato di quale tumore soffra il sovrano. Motivo per cui le cure a cui si sta sottoponendo rimangono ignote. E sarebbe proprio la terapia "segreta", stando a quanto riportato in queste ore dai tabloid britannici, ad aver costretto il Re a tornare a Londra dopo aver trascorso alcuni giorni di riposo nella residenza di Sandringham nel Norfolk, Inghilterra orientale. Secondo Sky News, il sovrano dovrebbe presto sottoporsi a un secondo trattamento direttamente a Buckingham Palace.

Il figlio della Regina Elisabetta dovrà infatti sottoporsi alle terapie antitumorali una volta alla settimana e successivamente è previsto un periodo di ripresa proprio nella residenza di Sandringham. A portare avanti gli impegni pubblici c'è Camilla. La regina dalla cattedrale di Salisbury, nel sud dell'Inghilterra, ha ringraziato il Paese per l'affetto "molto confortante" dimostrato al marito e alla famiglia reale, sottolineando come il consorte stesse "bene, date le circostanze".

Lo stesso Carlo ha voluto lanciare un messaggio a chi lo sta curando. Una sorta di elogio che non ha risparmiato gli inglesi: "L'ammirazione che ho nutrito per tutta la vita per la loro instancabile attenzione e dedizione è ancora più grande grazie alla mia esperienza personale".