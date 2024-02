Superbowl, sparatoria alla parata dei Kansas City Chiefs: bilancio gravissimo

14 febbraio 2024 a

a

a

Panico a Kansas City: un sparatoria ha sconvolto la parata per la vittoria dei Kansas City Chiefs nel Superbowl di football americano di domenica scorsa. Decine di migliaia i tifosi in strada per festeggiare a squadra, quando qualcuno ha aperto il fuoco sulla folla. Il bilancio al momento è di un morto e nove feriti, dei quali cinque in modo serio e tre in modo critico.

Giocatori e staff tecnico della squadra avevano già lasciato il palco. Secondo quanto riferito da Abc News , fonti della polizia a indagini appena iniziate starebbero escludendo, per ora, che si sia trattato di un atto di terrorismo o politicamente motivato. Sui social nel frattempo è diventato virale il video di alcuni tifosi, già definiti eroi, che avrebbero rincorso e bloccato, colpendolo e immobilizzato, uno dei sospettati di aver sparato.