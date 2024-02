Meghan e Harry, "hanno cambiato cognome ai figli": come si chiamano ora

15 febbraio 2024 a

a

a

Meghan Markle e il principe Harry hanno deciso di cambiare cognome ai loro due figli, Archie e Lilibet: l'indiscrezione è stata riportata dal Telegraph, secondo cui i due bambini non si chiamerebbero più Mountbatten-Windsor, cognome della famiglia reale in seguito al matrimonio tra Filippo ed Elisabetta II, ma Archie e Lilibet Sussex. E dietro a questa scelta, secondo i gli esperti reali, ci sarebbe un motivo ben preciso: dal momento che la loro popolarità sembra essere diminuita, questo potrebbe essere un tentativo di riavvicinamento a Buckingham Palace.

Nella stessa strategia comunicativa dei duchi di Sussex rientrerebbe anche la decisione di aprire un proprio dominio web col titolo reale. Di recente, infatti, la coppia ha aperto un suo sito utilizzando "sussex.com", quindi il titolo nobiliare, pur non avendo più alcun legame con la royal family, soprattutto a livello di rappresentanza istituzionale. La cosa potrebbe innescare una reazione da parte del casato britannico che, per adesso, non è ancora arrivata.

Harry e Meghan? Questi ci prendono in giro: ecco come viaggiano

Secondo il protocollo reale, Harry e Meghan hanno ancora i titoli nobiliari per volere del re, ma i loro due figli non hanno mai avuto il trattamento di Altezza Reale. Per questo quando sono nati i bambini sono stati registrati come Mountbatten-Windsor.