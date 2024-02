Re Carlo, Harry rompe il silenzio dopo la diagnosi di cancro: "Pronto a fare pace"

16 febbraio 2024 a

"Io amo la mia famiglia": il principe Harry lo ha detto in un'intervista a Good Morning America, rompendo per la prima volta il silenzio dopo la diagnosi di cancro ricevuta da suo padre, re Carlo III. Buckingham Palace ha fatto sapere nei giorni scorsi del tumore del sovrano, non fornendo però ulteriori dettagli. Subito dopo quella nota, il duca di Sussex - che vive negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e ai loro due figli, Archie e Lilibet - è volato a Londra per vedere suo padre.

Quando gli è stato chiesto se la malattia di un parente possa avere un "effetto riunificante", Harry ha risposto: "Sì, ne sono sicuro. Il fatto che sono salito su un aereo, sono andato a trovarlo e ho passato del tempo con lui mi rende felice". Il duca e sua moglie al momento sono in Canada per alcuni eventi in vista degli Invictus Games dell'anno prossimo. Si tratta dell'evento sportivo da lui fondato per i veterani di guerra. Durante l'intervista, Harry ha detto: "In tutte queste famiglie vedo quotidianamente la forza dell'amore che le unisce. Penso che qualsiasi malattia unisca le famiglie".

Quando è volato nel Regno Unito, Harry non ha incontrato suo fratello William, col quale pare che i rapporti siano molto più tesi. La rottura del legame tra i fratelli viene spesso fatta risalire all'inizio della relazione del duca di Sussex con Meghan, quando l'ex attrice americana avrebbe litigato con la cognata Kate Middleton.