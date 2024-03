Kate Middleton, "un'area molto ampia": quale tumore la ha colpita?

24 marzo 2024 a

Dopo il video che ha sconvolto e toccato il mondo intero, quello in cui Kate Middleton rivela la sua malattia, un tumore, ci si continua ad interrogare sulla principessa. Dopo aver spazzato via voci, illazioni e complottismi con un'operazione-verità profondamente coraggiosa, ci si chiede quale tipo di tumore la abbia colpita.

A fare il punto anche Repubblica, che premette come "speculare sulla malattia sarebbe sbagliato, vista l’esplicita richiesta di privacy della principessa e del palazzo, oltre che inutile, poiché senza altri elementi fattuali".

Per certo si sa, come ha rivelato Kate, che il tumore è stato individuato dopo l'operazione all'addome dello scorso 16 gennaio, operazione pianificata ma tutt'ora misteriosa. Dunque il cancro è situato in un'area del corpo molto ampia, dove si trovano molti organi con funzioni molto differenti.

C'è poi chi si chiede se è possibile individuare un tumore in questo modo, nel corso di un altro intervento. La risposta è affermativa. Si pensi infatti al freschissimo precedente proprio nella famiglia reale inglese: Re Carlo ha scoperto un cancro alla prostata proprio durante un intervento di routine alla prostata stessa. In ogni caso, spiega il dottor Yuman Fong, chirurgo del City of Hope cancer center della California, "si tratta comunque di un evento piuttosto raro, e accade nel 4% dei casi per i pazienti originariamente ricoverati per curare una malattia benigna, come per esempio per rimuovere la cistifellea o le ovaie", ha spiegato interpellato dalla Associated Press.