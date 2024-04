Tiktok, Biden mette al bando l'app: vendita entro 9 mesi. ByteDance: "Non andiamo da nessuna parte"

24 aprile 2024 a

Joe Biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan. Quasi 1 miliardo di dollari che, grazie alla firma del Presidente Usa, verranno destinati alla difesa di questi Paesi. Ma nel testo approvato martedì sera dal Senato c'è anche il riferimento alla cessione di Tiktok da parte della ByteDance. Il governo americano ha messo da mesi nel mirino l'azienda che detiene il social network poiché, secondo l'intelligence Usa, ci sarebbe il concreto rischio che i dati degli utenti a stelle e strisce finiscano nelle mani della Cina.

È cosa nota la vicinanza fra i vertici dell'azienda e il governo di Pechino: per questo, con il testo appena votato, vengono concessi alla ByteDance 270 giorni per cedere le attività statunitensi di Tiktok. Pena, la messa al bando dell'applicazione dagli app store americani. Il Ceo di Tiktok, Shou Zi Chew, ha tranquillizzato gli utenti e promesso battaglia: "State tranquilli, non andremo da nessuna parte. I fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di avere ancora la meglio".

La stessa azienda ha poi diffuso un comunicato in cui si difende dalle accuse del governo americano: "Questa legge incostituzionale impone il ban di TikTok e intendiamo contestarla in sede giudiziaria. Crediamo che i fatti e le normative vigenti siano dalla nostra parte e per questo avremo la meglio. Abbiamo investito miliardi di dollari per garantire la sicurezza dei dati degli utenti statunitensi e per proteggere la nostra piattaforma da influenze e manipolazioni esterne. L'attuazione di questo ban avrebbe effetti devastanti, compromettendo le attività di 7 milioni di imprese e limitando la libertà di espressione di 170 milioni di americani. Nonostante la sfida legale in corso, continueremo a investire e a innovare, assicurando che TikTok resti un luogo sicuro dove americani di ogni provenienza possano condividere le loro storie, trovare allegria e lasciarsi ispirare".