Mar Rosso, gli Houthi colpiscono la petroliera partita dalla Russia

27 aprile 2024 a

a

a

Gli Houthi dello Yemen hanno preso di mira l'Andromeda Star, una nave petrolifera britannica, nel Mar Rosso, e il drone statunitense MQ9 nello spazio aereo della provincia di Saada in Yemen. Lo ha detto, secondo al Arabiya, il portavoce militare del gruppo spalleggiato dall'Iran, Yahya Sarea.

Il nuovo attacco dei ribelli pro-Palestina è significativo perché la petroliera Andromeda Star, attualmente registrata alle Seychelles e "in viaggio da Primorsk, in Russia, a Vadinar, in India", rientra nell'interesse degli affari commerciali di Mosca. Gli Houthi avevano promesso di non attaccare alcuna imbarcazione di Cina e stessa Russia, due superpotenze considerate "amiche" a differenza dei paesi occidentali, Usa, Gran Bretagna e nazioni europee, etichettati tutti come amici perché sostenitori di Israele nella guerra contro Hamas in Palestina.

Cargo greco colpito dagli Houthi, feriti e dispersi: equipaggio in fuga. Mar Rosso, il punto di non ritorno?

La Andromeda Star è rimasta danneggiata dopo essere stata bersagliata due volte con missili multipli al largo della costa dello Yemen. Nel primo attacco, la nave "ha subito un'esplosione in prossimità dell'imbarcazione che è stata avvertita dall'equipaggio a bordo", ha dichiarato l'agenzia di sicurezza del Regno Unito Maritime Trade Operations (Ukmto). "Il secondo attacco con due missili ha provocato danni".