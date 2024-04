Houthi, nave Fasan abbatte un drone nemico nel Mar Rosso

29 aprile 2024 a

a

a

La tensione nel Mar Rosso è sempre più alta e la Marina militare italiana continua a giocare un ruolo fondamentale affinché l’escalation di violenza portata dagli Houthi non degeneri. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 29 ottobre, la fregata Virginio Fasan della Marina Militare ha abbattuto un drone nemico in prossimità dello stretto di Bab El Mandeb. A renderlo noto è il ministero della Difesa italiano. La nave fa parte del contingente italiano impegnato nell'ambito dell'Operazione Eunavfor Aspides nel Mar Rosso.

Il drone abbattuto presentava caratteristiche analoghe a quelle dei dispositivi usati in precedenza durante gli attacchi degli Houthi. Al momento dell'attacco si trovava a circa 5 chilometri dall'imbarcazione italiana, diretto verso il mercantile che la nostra flotta stava scortando. Altri attacchi verso il mercantile si erano verificati nelle ore precedenti, tutti sventati grazie alle manovre evasive suggerite dal comando di nave Fasan.

Gli Houthi colpiscono la petroliera partita dalla Russia: caos nel mar Rosso

Alla fine, un missile è esploso in acqua nelle vicinanze della nave scortata, causando lievi danni superficiali. Dopo l'eliminazione del drone nemico, il mercantile e la nave italiana hanno proseguito il loro viaggio in direzione sud per uscire dal Mar Rosso. Nave Fasan ha avvicendato da poche settimane nave Duilio come unità di comando tattico di Eunavfor Aspides, operazione di sicurezza marittima dell'Unione Europea per la salvaguardia della libertà di navigazione nelle Aree del Mar Rosso e del Golfo di Aden.