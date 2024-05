Meghan Markle e il fantasma di Lady Diana: "Mi ha parlato"

08 maggio 2024 a

Il principe Harry aveva già parlato nel suo libro Spare di episodi paranormali e di medium che lo avrebbero messo in contatto con la madre, Lady Diana. Ora viene fuori che anche Megan Markle, sua moglie, abbia avuto incontri ravvicinati con il fantasma della suocera.

Lo ha rivelato la conduttrice ed esperta reale Kinsey Schofield ospite del podcast Outspoken Uncancelled. Secondo il suo racconto la principessa Beatrice avrebbe sentito la duchessa di Sussex raccontare a Harry di avere visto lo spirito di Lady Diana. "Tutto è successo al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta (che si è tenuto il 6 febbraio 2022, ndr), quando Harry e Meghan erano in una stanza", ha ricordato la Schofield.

"La principessa Beatrice ha sentito la Duchessa dire al principe: 'Tua mamma mi ha parlato stamattina durante lo yoga ed è davvero contenta che stiamo insieme, lei è così felice per noi ed è sempre con te. Devi stare tranquillo". Poi l'esperta dei Royals ha affondato il colpo sulla duchessa ribelle: "Posso dire che Meghan ha sempre studiato il personaggio di Diana, la conosce in un certo senso. Penso però", ha aggiunto Kinsey Schofield, " che se la principessa fosse viva sarebbe sconvolta dal loro comportamento e dal modo in cui hanno ferito la famiglia reale".

Harry aveva precisato nella sua autobiografica di non essere "un credulone", ma appena ricevuto da una medium che "mi era stata consigliata caldamente da persone molto vicine a me e tanto fidate", "ho sentito un'emozione molto forte e lei mi ha detto subito che mia mamma era accanto a me ed, effettivamente, ho sentito qualcosa. Le ho detto che la sentivo vicina. In seguito, hanno iniziato a lacrimarmi gli occhi ed è stato molto strano". "La donna", ha continuato Harry, "mi ha detto che mia mamma sapeva che cercavo delle risposte e che avevo tanti pensieri e molte domande. Mi ha anche detto che mia madre voleva vedermi tranquillo perché sapeva che presto avrei avuto più chiarezza e che le risposte sarebbero arrivate". "La vera prova che mamma fosse lì", conclude Harry, "è arrivata quando la medium mi ha detto che mia madre parlava di un addobbo natalizio di mia nonna che recentemente era stato rotto. Ed effettivamente era successo così: Archie aveva buttato a terra una decorazione".