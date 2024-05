Hamas sbugiardata dall'Onu: come si sono inventati 10mila morti

14 maggio 2024 a

La notizia che non lo era: i numeri diffusi da Hamas sulle morti dei civili a Gaza a seguito della controffensiva israeliana non sono attendibili. A riconoscerlo, senza ammetterlo, è stato l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Lo scorso 8 maggio, l’Ocha ha riportato la perdita nell'enclave palestinese di 34.844 vite umane: di queste 4.959 sarebbero donne e 7.797 bambini, 2.088 morti sarebbero maschi adulti. Numeri alti, terribili: dietro a ciascuno di questi c’è un dramma umano e una famiglia in lutto.

Il fatto anomalo però è che due giorni prima lo stesso Ocha aveva fornito dati diversi, indicando un totale di 34.735 morti, fra i quali 9.500 donne e 14.500 bambini, il che indicherebbe che meno di un terzo delle persone uccise (10.735) sarebbero maschi adulti. Un aggiustamento di tali proporzioni è difficile da spiegare e poiché l’Ocha non ha fornito spiegazioni per la correzione, a ipotizzare un’interpretazione ha provveduto la Foundation for the Defense of Democracy. (...)

