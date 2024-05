Attentato a Fico, "forse sopravviverà". La Russia in campo: "Inaccettabile"

16 maggio 2024 a

a

a

Sembra essere fuori pericolo, Robert Fico, il premier della Slovacchia vittima giovedì di un attentato nella città di Handlova, dove un 71enne "pacifista e di sinistra" gli ha esploso colpi di pistola all'addome da distanza ravvicinata. Ma intanto montano le reazioni politiche internazionali, tra cui le dure dichiarazioni del Cremlino.

La Russia condanna fermamente l'assalto al primo ministro slovacco Fico, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, definendo l'incidente una grande tragedia. "Noi ovviamente condanniamo con la massima fermezza questo attacco e lo consideriamo assolutamente inaccettabile, è davvero una grande tragedia", ha detto Peskov al quotidiano russo Izvestia. Peskov, citato dalla Ria Novosti, ha ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio alla presidente slovacca Zuzana Caputova, in cui ha espresso solidarietà e ha augurato a Fico una pronta guarigione. "Speriamo che Fico possa davvero uscire da questa situazione e riprendersi. Gli auguriamo una pronta guarigione", ha detto Peskov. Fico, a causa delle sue posizioni filo-russe, è stato allontanato dal Partito socialista europeo.

"Un 71enne di sinistra: per chi lavorava e cosa scriveva". Attentato a Fico, chi è l'arrestato

Questa mattina, intanto, a Bratislava si riunirà il Consiglio di sicurezza nazionale. Secondo quanto riferiscono i media di Bratislava, il governo aveva già deciso di ieri di procedere con questa riunione, quando il premier era ancora in sala operatoria per l'intervento chirurgico d'urgenza effettuato in un ospedale di Banska Bystrica. Sono state rafforzate le misure di sicurezza nei confronti di tutti i ministri e gli esponenti istituzionali. Il Consiglio di sicurezza si riunirà alle ore 11 nella capitale n una riunione straordinaria. In giornata, inoltre, si terrà anche una riunione del governo guidato dal ministro della Difesa Robert Kalinak.

Ecco il video dell'attentato a Robert Fico: 5 colpi di pistola, sangue e terrore | Guarda

Come detto, intervistato dalla Bbc il vice di Fico Tomas Taraba ha spiegato che l'intervento chirurgico di Fico è andato "bene". "Credo che alla fine sopravviverà", ha aggiunto. In precedenza, il ministro della Difesa Kalinak aveva detto che Fico stava "lottando per la sua vita". L'attentatore è stato arrestato sul luogo della sparatoria. Il ministro degli Interni Matus Sutaj Estoka lo ha descritto come un tentativo di omicidio motivato politicamente.