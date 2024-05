Robert Fico, il video dell'attentato: 5 colpi di pistola, panico e sangue

15 maggio 2024 a

Un attentato al primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, che ora lotta tra la vita da morte. Contro Fico, 59 anni, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, e una conferma arriva dal video che vi proponiamo. I colpi sono cinque e si percepiscono distintamente. L'attentato è avvenuto al termine di una riunione di governo che si è tenuta ad Handlova, una città vicino alla capitale Bratislava.

Gli spari, così come si vede nelle immagini, sono stati esplosi mentre il premier salutava la folla. L'aggressore è stato arrestato: stando alle informazioni raccolte dai media slovacchi, si tratterebbe di un "71enne di sinistra". Prima di sparargli avrebbe urlato a Fico: "Robo, vieni qua". E ancora, si apprende che l'attentatore avrebbe pubblicato diverse raccolte di poesie e, in passato, lavorava per un servizio di sicurezza privato. La pistola con cui ha aperto il fuoco sarebbe regolarmente detenuta. Sul movente, ad ora sconosciuto, circolano diverse speculazioni: dalla matrice ideologica, alle ragioni politiche e fino al "semplice" gesto di uno squilibrato.

Attentato a Robert Fico: qui la cronaca

L'attentato è avvenuto intorno alle 14.30. Fico è stato trasportato in elisoccorso: come detto, le condizioni sarebbero gravissime. L'intervento chirurgico è avvenuto all'ospedale di Banska Bystrica, città nel centro della Slovacchia, situata sulle rive del fiume Hron. Il premier sarebbe stato ferito all'addome e al braccio. Intorno alle 19, si è appreso che Fico avrebbe un'emorragia all'addome e sarebbe ancora in sala operatoria. La situazione, dunque, resta critica.

Momentos en que un individuo intentó asesinar al primer ministro eslovaco, Robert Fico.#JaqueMate pic.twitter.com/Wg2kMoFgAZ — Leonardo Jaquez (@LeonardoJaquez) May 15, 2024

Il vile attentato ha sconvolto le istituzioni di tutto il continente, che si sono raccolte attorno al presidente slovacco. Fico è considerato uno dei politici più influenti e controversi della storia recente della Slovacchia: parlamentare dal 1992, quando aveva solo 28 anni, esordì in politica nel partito di sinistra che nacque dalle ceneri dal partito comunista. Dunque è stato il fondatore di SMER, partito socialdemocratico che sta con il gruppo S&D a Bruxelles. Ora Fico è saldamente a destra, per i detrattori "un populista". È stato eletto tre volte premier in Slovacchia: nel 2006, nel 2012 e nel 2016. L'ultimo mandato era stato interrotto per questioni giudiziari e per le pressioni dell'opinione pubblica, ma ha ottenuto un quarto mandato da premier dopo le elezioni del 2023.