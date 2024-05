Iran, tam tam impazzito: "Raisi è morto". Festeggiamenti a Teheran

"Fuochi d'artificio celebrativi in ​​Iran dopo la morte di Ebrahim Raisi. Gli iraniani sono felicissimi per la morte del macellaio di Teheran", scrive una giornalista iraniana su Twitter dove pubblica un video in cui si vedono esplodere dei fuochi d'artificio.

Si sta spargendo infatti la voce che il presidente Raisi sia morto nell'incidente dell'elicottero che lo aveva a bordo. Al momento nessuna notizia circa la sua morte trova conferma e si stanno ancora cercando l'elicottero e i suoi passeggeri ma a Teheran c'è già chi sta festeggiando nella speranza di un cambio di regime.

BREAKING:



Celebratory fireworks in Iran after Ebrahim Raisi's death.



Iranians are overjoyed at the death of the Butcher of Tehran.



