Joe Biden perde la testa col giornalista: "Stai bene? Sei ferito? Hai battuto la testa?"

Nervi tesissimi per Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti che ha perso le staffe con un giornalista. La ragione? Una domanda che Biden, con tutta evidenza, non ha gradito.

Il giornalista infatti gli ha chiesto se "intende svolgere l'intero secondo mandato presidenziale di quattro anni o cedere la guida alla vicepresidente Kamala Harris" in caso di vittoria alle elezioni di novembre, che lo vedranno scanso clamorose e ormai improbabili sorprese giudiziarie competere con Donald Trump.

Bene, di fronte a questa domanda Biden ha replicato: "Stai bene? Stai bene? Non sei ferito vero?". Piccatissimo, il presidente - intercettato sulla pista dell'aeroporto di Philadelphia - ha poi rincarato la dose contro il cronista: "Sei caduto e hai battuto la testa o qualcosa del genere?".

Frasi che ovviamente hanno sconcertato i presenti. E quanto accaduto ha fatto subito il giro del mondo. Insomma, Joe Biden si è sentito punto nel vivo: i repubblicani infatti da tempo sostengono che il voto al presidente in carica alle prossime elezioni sia, di fatto, un voto alla Harris. Al termine dell'eventuale secondo mandato, infatti, Biden avrà 86 anni. Ma non solo: negli ultimi anni il presidente è stato spesso al centro di episodi controversi per i quali è stato accusato di scarsa lucidità o, peggio, di demenza, tanto che i sondaggi Usa rilevano che la maggior parte degli americani dubita sul fatto che Biden possa avere le capacità per restare altri quattro anni alla Casa Bianca.