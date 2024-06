Re Carlo, "la pazienza ha un limite": ora vuole cacciare Andrea da Windsor

01 giugno 2024 a

Re Carlo e il fratello Andrea ai ferri corti: pare, infatti, che il duca di York, travolto dagli scandali sessuali, non voglia andare via dalla sua maestosa residenza nel Windsor Great Park. Come gli aveva invece detto di fare da tempo il sovrano. Ne parla il Times di Londra citato da Repubblica.

Quello in corso tra i due fratelli sembra essere un vero e proprio braccio di ferro: il 75enne Carlo vorrebbe far trasferire il principe Andrea nella vecchia residenza di Harry e Meghan a Windsor, il Frogmore Cottage. Lui, però, starebbe opponendo una certa resistenza. E il sovrano starebbe iniziando a perdere la pazienza. Per questo, non è escluso che alla fine prenda la decisione più brutale: quella di sfrattare Andrea, rompendo così ogni relazione con lui.

La residenza oggetto della contesa è il Royal Lodge, acquisito da Andrea nel 2023. Il principe ha firmato un contratto per un “leasing” di 75 anni dell’immobile, fino al 15 giugno 2078, a determinate condizioni: un milione pagato subito e un affitto di 260mila sterline all’anno. Andrea vive nella villa insieme alla ex moglie Sarah Ferguson. Carlo, invece, vorrebbe che lui la lasciasse perché non sarebbe più consona al suo ruolo nella Royal Family e alla sua reputazione, dopo gli scandali legati a Jeffrey Epstein.

"La pazienza del re ha un limite - ha detto un amico del sovrano al Times -. Frogmore Cottage è una ottima soluzione per Andrea e pure conveniente per la famiglia, in quanto ridurrebbe il cordone e le spese di sicurezza nelle tenute di Windsor. Questa vicenda sta durando anche troppo. Se il duca di York non cedesse, Carlo potrebbe ridurre il sostegno finanziario a suo favore”.