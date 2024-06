Kate Middleton, Antonio Caprarica: "Lo stato di salute ora è allarmante"

06 giugno 2024 a

"Parliamo di una cosa molto seria, che riguarda la principessa. La situazione adesso è questa, non è vero che c’è la certezza che si farà vedere, nessuno può dire se la vedremo al Trooping The Colour": Antonio Caprarica lo ha detto a Pomeriggio Cinque a proposito della principessa del Galles Kate Middleton, che nei mesi scorsi ha fatto sapere di essere malata di cancro.

L'esperto ha rivelato che la malattia di Kate potrebbe essere stata diagnosticata in uno stadio più avanzato di quanto inizialmente comunicato dai media. Poi ha comunque auspicato una ripresa completa della moglie di William, esprimendo preoccupazione per il suo stato di salute e descrivendolo come "allarmante". Infine ha invitato alla prudenza e alla speranza per una sua completa guarigione.

"Potrebbe non tornare più al suo ruolo": Kate Middleton, l'ultima voce drammatica

"Da quello che so io - ha detto Caprarica in un'intervista a Oggi - la situazione è effettivamente allarmante. La malattia in realtà potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere. È un tema che oggi agita molto i circoli reali vicini alla famiglia. Sono cinque mesi che Kate non compare in pubblico, non è mai successo prima in epoca moderna. E a Londra ci si chiede, con sempre più insistenza, se non sia il caso di favorire il ritorno di Harry".