La Volta Buona, principessa Leonor in bikini: la lezione di Caprarica

"Una principessa nel 2025 dà scandalo per un bikini... E se fosse stato un ragazzo, un principe, non avrebbe dato scandalo?": Caterina Balivo lo ha chiesto al suo ospite Antonio Caprarica a La Volta Buona su Rai 1, riferendosi alle foto che hanno scatenato la polemica in Spagna. Foto di paparazzi che ritraggono la principessa Leonor in bikini. E l'esperto di reali, in collegamento con la trasmissione, ha risposto: "La principessa Leonor ha messo in chiaro che è una bella ragazza dei tempi moderni e questo mette la parola fine alla storia".

Caprarica, poi, ha ricordato qualcosa di simile, se non addirittura di più grave, accaduta qualche anno fa. "Voglio ricordare tra l'altro che l'attuale principessa di Galles, Kate Middleton, nel 2012 fu fotografata addirittura in topless e quella fu una delle più vergognose incursioni dei media nella vita privata di queste persone", ha sottolineato il giornalista.