Nei Paesi Bassi viene confermato l’exploit del Partito della Libertà (Pvv) dell’estrema destra di Geert Wilders che secondo i primi exit poll della società Ipsos I&O per Nos dovrebbe agguantare sette seggi. La coalizione di centrosinistra-verdi, guidata dall’ex vice presidente della Commissione, Frans Timmermans, dovrebbe essere prima con otto seggi. Nelle elezioni del 2019 la coalizione Verdi-centrosinistra aveva nove seggi; il Pvv di Wilders uno. Le proiezioni per gruppo indicano: sette seggi ciascuno a Ppe, Id, e Renew; 5 seggi a Verdi, 4 a S&d e uno ciascuno a Sinistra ed Ecr.

Intanto il collettio di hacker filorussi riunito sotto il nome di NoName057 ha annunciato un attacco alle infrastrutture internet in Europea in concomitanza con l’inizio delle votazioni che sono già iniziate in Olanda. "Le attività di questo organismo pseudo-democratico e profondamente russofobo sono ben note a tutti: per otto anni ha finto di non accorgersi del genocidio della popolazione del Donbass. Allo stesso tempo, quando la Russia ha iniziato a proteggere la popolazione pacifica della Crimea nel 2014 e gli abitanti del Donbass nel 2022, il Parlamento europeo, come un tipografo rabbioso, ha iniziato a emettere in blocco sanzioni anti-russe senza senso", si legge nel messaggio di rivendicazione. L’attacco, chiariscono ancora gli hacker, sono dovuti alla "russofobia e doppi standard delle autorità europee". A essere colpiti, annunciano ancora gli hacker, sono in particolare siti governativi olandesi.