Biden e la sedia vuota: la verità inquietante su questo video (falso)

Qualche giorno fa il video di Joe Biden che, in Normandia per le celebrazioni del D-Day, non trovava la sedia rischiando di sedersi comicamente (e rovinosamente) nel vuoto hanno fatto il giro del mondo alimentando le voci sulle precarie condizioni psicofisiche del presidente degli Stati Uniti.

Quel video, diventato virale sui social media, è però un falso. O meglio è stato tagliato ad arte giustapponendo riprese girate in momenti differenti.

Momenti di imbarazzo durante le celebrazioni dello sbarco in Normandia, quando Joe Biden ha provato a sedersi ma una sedia non c'era. Poco dopo si è allontanato con la moglie Jill per tornare più tardi. pic.twitter.com/yhuGto2a9c — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) June 6, 2024

Nelle breve clip ripostata con tanto di insulti e critiche all'80enne presidente democratico, infatti, si vede solo un frammento della scena. In realtà, nel video intero Biden nota dove si trova la sedia ma si ferma in piedi e aspetta che il segretario alla Difesa Lloyd Austin attraversi il palco per tenere il suo discorso. Quindi si siede nel momento in cui anche il presidente francese Emmanuel Macron prende posto.

Non è un famigerato deepfake, insomma, né un frutto della tanto temuta Intelligenza Artificiale. Ma anche se si tratta di un "rudimentale" videomontaggio, l'effetto è altrettanto inquietante. E pericoloso, visto che ha la capacità di deformare la realtà e la percezione della stessa, sia pure per un paio di giorni. L'impatto che può avere su spettatori (ed elettori) è invece incalcolabile: quanti tra coloro che hanno riso di Biden in quelle ore verranno a sapere che quel video era un fake?