Kate Middleton e il tumore, la lettera alle guardie irlandesi: "Porgete le mie scuse"

Una lettera commovente alle guardie irlandesi, i "suoi" soldati. Anzi, commilitoni. Kate Middleton, che da inizio 2024 sta combattendo una battaglia durissima contro il cancro, è di fatto sparita dalla scena pubblica e sta disertando ogni apparizione o incarico ufficiale, compreso il Colonel's Review, tradizionale evento che coinvolge le guardie reali di cui la Principessa del Galles, moglie dell'erede al trono William, è colonnello.

Per l'occasione, la principessa ha così deciso di scrivere una lettera ai soldati e la missiva è stata letta da uno dei militari, non senza emozione. "Volevo scrivervi per farvi sapere quanto sono orgogliosa dell'intero reggimento in vista della Colonel's Review e del Trooping the Colour - sono le parole vergate dalla Middleton -. Apprezzo tutti coloro che quest'anno per il Trooping the Colour si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero impeccabili. Essere il vostro colonnello rimane un onore e mi dispiace molto di non poter venire alla Colonel's Review di quest'anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento. Spero di potervi rappresentare di nuovo tutti molto presto".

Il riferimento alla malattia e alle terapie è stato fatto anche dal reggimento, in una nota: "Le guardie irlandesi sono state profondamente toccate nel ricevere questa mattina una lettera dal nostro colonnello, Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles. Continuiamo ad augurare a Sua Altezza Reale ogni bene per la sua guarigione e le mandiamo i nostri migliori auguri". Il Trooping the Colour è in programma il 15 giugno: Kate, anche in quel caso, non ci sarà. Smentiti, dunque, gli ottimisti che per quella data speravano in un "colpo di scena" e un grande ritorno in pubblico.

Seppur sparita dalla scena e anche dai social, con l'assenza totale di foto negli ultimi sei mesi, la Middleton non sarebbe "reclusa" in casa. Il commesso di un negozio nel Norfold, ad Anmer Hall dove la famiglia reale ha una casa di campgna nella quale spesso passa i weekend, ha detto di averla vista mentre faceva shopping (di tortine) insieme al marito William. "Vengono regolarmente, ma spesso nessuno li riconosce - ha spiegato il commesso -. Sono persone semplici e discrete. Qui tutti rispettano l’esigenza di privacy e di vita normale di cui questa famiglia ha bisogno. Quello che posso dire è che Kate sembra stare bene".