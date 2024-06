Il pitone ingoia una donna intera e vestita: immagini forti

08 giugno 2024 a

a

a

Una notizia per stomaci forti, così come il video diventato virale sui social, in Estremo Oriente e in tutto il mondo. Un pitone lungo sei metri ha ingoiato intera una donna di 50 anni, scomparsa giovedì scorso in Indonesia.

Il video del ritrovamento del gigantesco serpente, ancora gonfio per la presenza della sua preda in pancia, è stato pubblicato dal sito del tabloid britannico Daily Mail attirando, ovviamente, la curiosità morbosa di centinaia di migliaia di utenti.

Farida, questo il nome della donna morta, era una mamma di 4 figli. L'ultima volta che è stata vista, giovedì scorso, era al mercato locale a Kalempang. Non vedendola tornare a casa, il marito Noni ha lanciato l'allarme in serata. Le ricerche sono durate ore e sono culminate quando è stato rinvenuto il pitone, con dentro la vittima "ancora vestita" e ingoiata in un sol boccone.

Ad attirare l'attenzione di alcuni cacciatori, spiega il tablod, è stato "l'enorme rigonfiamento" del ventre del rettile, sproporzionato anche tenendo conto delle dimensioni notevoli del pitone. Per questo hanno deciso di ucciderlo e aprirlo con un machete, facendo la macabra scoperta. Secondo le prime ricostruzioni, il serpente avrebbe immobilizzato Farida, mordendole una gamba, per poi avvinghiarsi intorno a lei per soffocarla e inghiottirla, partendo dalla testa.

"È stata portata a casa sua prima di essere sepolta. Una cosa del genere non è mai successa nella nostra zona. Abbiamo avvertito tutti di fare attenzione quando camminano nel bosco. Le donne dovrebbero essere accompagnate da qualcuno", ha commentato sulla stampa locale Suardi Rosi, capo del villaggio da cui proveniva Farida.