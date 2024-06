Euro 2024, cori pro-Putin dei romeni? Balle: ecco cosa cantavano (davvero)

18 giugno 2024 a

La Romania inneggia a Vladimir Putin alla fine del match con l'Ucraina? Tutto falso. Subito dopo la partita di Euro 2024 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove la Romania ha vinto per 3-0, si sono diffusi in rete dei video in cui alcuni tifosi romeni urlavano in coro il nome dello zar russo in direzione degli ucraini. Un gesto che tutti hanno subito definito inaccettabile.

Peccato, però, che in questa notizia sconvolgente non ci fosse nulla di vero. Si trattava infatti, come riporta Repubblica, di una “fake news”. I primi a farlo notare erano stati gli utenti romeni nei commenti sotto il post ingannevole. Cos'è successo di preciso? Il filmato era stato tagliato e montato in modo che si sentisse solo la folla mentre scandiva il nome di Putin. In realtà, nel video completo, si sentono i tifosi della squadra che ha vinto la sfida sul campo mentre ripetono un insulto contro il presidente russo: “Putin khuylo!”, che significa “Putin vaffan**lo”. Non un coro contro l'Ucraina, bensì contro l’invasore. L'accaduto era stato segnalato anche all'Uefa. Per fortuna, però, non ci sarà alcun bisogno di intervenire.

