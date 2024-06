Grecia, cinque turisti morti (e tre dispersi) in una settimana: le ragioni della strage

Alessandro Dell'Orto 19 giugno 2024 a

a

a

Ci siamo lagnati (giustamente) fino all’altro ieri per le temperature troppo basse - basta con sta pioggia, ma quando arriva l’estate? sembra di essere ancora a Natale - e ora, senza nemmeno accorgercene e con il cambio abiti ancora a metà, ci spiegano che il nuovo problema è l’anticiclone Minosse. Dall’emergenza freddo all’allerta caldo in uno starnuto. E la faccenda sembra anche seria, molto più delle banalità che gli esperti ci propinano ogni anno al tiggì («Idratatevi bene», «State all’ombra», «Copritevi la testa», «Non uscite nelle ore più afose»): da oggi tutta l’Italia sarà avvolta da un caldo infernale (in arrivo dall’Africa) con temperature che saliranno fino a 40 gradi (a Cagliari record di 44 gradi) - 10 in più rispetto alla media stagionale - e con bollettini arancioni (il terzo di quattro livelli di allerta, che segnala rischi perla salute di anziani e bambini) per Perugia, Roma, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo.

Ansia. Preoccupazione. Allarme. Panico. Perché? Semplice, verremo assaliti dallo stesso caldo che in queste ore sta devastando l’Europa orientale (se vi piacciono gli allarmismi sappiate che un’analisi dell’organizzazione no-profit Climate Central sostiene che il caldo estremo è stato reso cinque volte più probabile dai cambiamenti climatici e almeno 290 milioni di persone hanno sofferto in condizioni di caldo insolito, che l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo e che da no i negli ultimi 20 anni i decessi legati alle ondate di calore sono aumentati del 30 per cento) e quindi possiamo vedere direttamente cosa ci aspetta. È davvero un bel caos. Già, la situazione è drammatica soprattutto in Grecia, dove cinque persone sono morte e altre tre sono disperse a causa delle temperature elevate. Le prime due vittime risalgono allo scorso 5 giugno, a Creta: un 70enne francese è crollato a terra mentre raggiungeva una spiaggia e un 67enne olandese è stato colpito da infarto su un sentiero quando il termometro toccava i 44 gradi.

Meteo Giuliacci, irrompe l'anticiclone africano: dove si toccheranno i 40 gradi



La scorsa settimana, invece, sono sparite due donne francesi di 73 e 64 anni a Sikinos, mentre un poliziotto 59enne americano, uscito da solo per una passeggiata ad Amorgos, non è più tornato: le ricerche sono ancora in corso con poliziotti, vigili del fuoco e volontari assistiti da un drone e cani da salvataggio. La tragedia che ha più fatto scalpore, però, è quella che ha colpito Michael Mosley, presentatore televisivo e radiofonico della Bbc, 67 anni, noto per i suoi programmi tv, il podcast Just One Thing di Bbc Radio 4 e il libro uscito nel 2013 sulla dieta intermittente (The Fast Diet). Il giornalista, in vacanza sull’isola di Symi, aveva lasciato la moglie sulla spiaggia di Agios Nikolaos per fare passeggiata, ma non è più rientrato. Dopo quattro giorni di accurate ricerche Mosley, che era senza telefono e secondo le ricostruzioni avrebbe sbagliato strada, è stato rinvenuto morto accanto a una staccionata sulla spiaggia di Agias Marinas.



La stessa sorte - e con le medesime dinamiche - toccata pochi giorni fa a un 55enne americano, trovato riverso sulle rocce vicino al mare in un angolo remoto di Mathraki, isola a nord ovest, e a un 74enne olandese, finito in un canalone nell’isola orientale di Samos (c’è voluto un drone dei pompieri per avvistarlo, 300 metri oltre il punto dove era stato visto l’ultima volta). Grecia, ma non solo. A Cipro- dove sono stati raggiunti i 45 gradi, il Dipartimento del Lavoro ha sospeso i lavori pesanti all’aperto e sono state interrotte le lezioni a scuola - una donna è morta a causa di un colpo di calore mentre almeno altri tre anziani sono in gravi condizioni. In Turchia, invece, le temperature hanno superato di circa 8-12 gradi la media stagionale., toccando i 40 gradi e generando incendi in molte zone. Ora tocca a noi e l’allerta è alta: idratatevi bene, state all’ombra, copritevi la testa, non uscite nelle ore più afose. Ma soprattutto, non fate folli escursioni sotto il sole a 40 gradi...