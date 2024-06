Scivola dal tapis roulant e precipita dalla finestra: il terribile incidente ripreso dalle telecamere

25 giugno 2024 a

Jesse Owens, pluri-iridato ai giochi olimpici del 1936, disse una volta che correre permette di andare in qualsiasi direzione. Lo si può fare lento o veloce o controvento, se si ha voglia. La bellezza di scoprire nuovi luoghi usando solo la forza dei piedi ed il coraggio dei tuoi polmoni. Non è, purtroppo, ciò che è accaduto ad una povera ragazza di 22 anni dell’Indonesia che, mentre si allenava in una palestra, la K-Gym di Pontianak, zona occidentale del Paese, ha corso nel modo sbagliato ed il traguardo, per lei, è stato la morte.

Era una sessione ordinaria di allenamento come le altre, la ragazza stava correndo sul tapis roulant ed è inciampata, cadendo dalla finestra alle spalle del macchinario. L’impatto è stato devastante, a nulla è valsa la corsa in ospedale, la ragazza si è presentata con una serie di contusioni lungo tutto il corpo ed è deceduta poco dopo a causa di un'emorragia alla testa. La ragazza era al terzo piano, ha corso per 30 minuti, poi ha rallentato il ritmo ed è passata alla semplice camminata. Il commissario di polizia di Pontianak, Antonius Trias Kuncurojati, è ancora allibito, come riporta il sito Kompas.com: “All’improvviso, è caduta all’indietro, fino a volare giù dalla finestra. La direzione dovrebbe fornire strutture di sicurezza”.

La palestra, a seguito della tragedia, è rimasta chiusa per tre giorni e le autorità hanno già avviato le indagini. Andranno accertate le responsabilità tra i gestori della palestra, per capire innanzitutto come fosse possibile che dei tapis-roulant fossero piazzati così vicino alle finestre, a non più di 60cm di distanza. Sui vetri c’erano degli adesivi posti dalla direzione, che invitavano i clienti a non aprire le finestre. L’avviso, però, era ormai sbiadito e ricalcato con un pennello. Al momento della tragedia, poi, il personal trainer era in pausa e rientra nei suoi compiti anche quello di assicurarsi che le finestre fossero chiuse.